Неугасимый светоч веры

Святой преподобный Серафим Саровский, чью память православная церковь чтит 1 августа — один из уникальных чудотворных и духоносных старцев Руси. Самая жизнь его кажется списанной с житий святых эпохи Сергия Радонежского . Подвижнические подвиги, постничество, многочисленные благие чудеса, свидетелями которых были десятки и сотни верующих людей, приходивших в старцу, как к некоему источнику, чтобы утолить свои горести, чаяния и нужды.

Дивен и чуден Бог во святых Своих. Преподобный Серафим жил в XIX веке, когда разум человеческий, казалось, проник уже во все тайны мироздания и объяснил все феномены, казавшиеся ранее иррациональными. Эпоха торжества сухого холодного разума. Казалось не оставляет шансов для чудес. В самом деле — ну какие еще чудеса? Это выдумки для простого, малограмотного народа. Казалось, что эпоха чудотворцев безвозвратно ушла вместе с самим Сергием Радонежским и его многочисленными учениками.

Поэтому явление преподобного Серафима сначала заметили именно в простонародье. Для крестьян, городских обывателей Серафим Саровский стал тем самым зеркалом, где они. Вдруг, смогли увидеть свои же собственные корни. Кротость, доброта, отзывчивость старца стали универсальным языком для тысяч людей, который позволил осознать ту самую христианскую сущность, в пользу которой когда-то сделали выбор предки вместе с князем киевским Владимиром.

Оказалось, что молитвы старца Серафима слышат не только простые люди. В поисках истины и утешения к нему потянулись и богатые, родовитые аристократы, облеченные большой властью люди. И для них находились слова у старца. Потому что выбирая в единственные свои проводники Господа, Серафим не мог, да и не мыслил, что можно поступать по-иному, кроме как давая наставление и утешение всем к нему пришедшим.

В деятельности его людям виделась надежда, что не забыл еще Господь Россию , раз ниспосылает таких удивительных людей, настоящих столпов веры, праведников, на молитву которых в самые непростые времена могли бы положиться тысячи людей.

Особое место занимает молитвенное заступничество Серафима Саровского в судьбе последнего российского императора. Широко известно, благодаря многочисленным свидетельствам современников, что молитва Серафиму помогла царской чете обрести наследника Алексея.