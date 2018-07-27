При досрочном погашении кредита вернут стоимость страховки

При досрочном погашении кредита заёмщикам должны будут возмещать стоимость страховой премии за вычетом части того времени, в течение которого действовало страхование. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

В настоящее время при досрочном отказе от договора страхования уплаченная страховщику премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. Однако это фактически не применяется при осуществлении добровольного страхования, когда страхователем является физическое лицо.

Страховщик в договоре должен предусмотреть условие о возврате уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

Данное положение (часто именуемое как «период охлаждения») обусловлено большим количеством жалоб со стороны граждан, которым страховщики, а зачастую и банки при оформлении потребительских кредитов навязывают ненужные им договоры страхования, отмечается в законопроекте.

Законопроектом предлагается гарантировать право заёмщика на возврат страховой премии (за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование) в случае досрочного отказа заёмщика от договора добровольного страхования, обеспечивающего исполнение обязательств по договору потребительского кредита.

Данное правило предлагается применять независимо от того, является ли страхователем сам заёмщик либо кредитор (т.е. независимо от того, является ли договор страхования индивидуальным или коллективным). В законопроекте также предусмотрены положения, направленные на запрет взимания кредиторами комиссии за совершение действий, связанных со страхованием.