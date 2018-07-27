Адвоката накажут за сочинение показаний по заказу клиента

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области разобрала дисциплинарное дело адвоката, который включил в акт выполненных им работ позицию «сочинение показаний» — и потребовал от доверителя оплаты столь оригинального вида юридической помощи.

В апреле 2018 года в АПМО поступила жалоба гражданки С. на действие адвоката В., в которой сообщалось, что 28 июня 2017 года она заключила с последним соглашение на свою защиту на стадии предварительного следствия и в суде первой инстанции. Представителю было выплачено вознаграждение в размере 150 000 руб. 13 декабря того же года С. была задержана, а 15 декабря суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем адвокат изменил свою позицию, предлагал С. признать вину в совершении преступления, после чего она расторгла соглашение с защитником и направила ему требование о возврате неотработанных 97 000 руб. — однако никаких денег адвокат не вернул.

Предъявляя С. акт выполненных работ, адвокат В. подробно указал стоимость каждого вида оказанной им юридической помощи, он, в частности, оценил и такие свои действия, как «сочинение показаний» и «отказ С. от меня». При этом в момент заключения соглашения защитник не ознакомил доверителя с какими-либо расценками на отдельные виды работ.

Адвокат В., объясняя свою позицию квалифкомиссии АП, письменно сообщил, что осуществлял защиту заявителя в ходе предварительного следствия и участвовал во всех следственных действиях, а вопрос о признании С. ее вины «оставил на ее усмотрение», ни к чему не склоняя. Затем он проинформировал клиента о том, что следствие движется к концу, а для ее защиты в суде необходимо заключение нового соглашения также с оплатой вознаграждения. Отказываясь же от его услуг, доверитель заявила, что заключила соглашение с другим адвокатом. А уведомление о возврате неотработанного вознаграждения В. оставил без ответа, так как оно было подписано адвокатом Ш. — но, однако, «стал готовиться к суду».

В заседании комиссии В. дополнил свои объяснения и заявил, что соглашение с С. им заключалось исключительно на этап предварительного следствия (и было расторгнуто до его окончания), поскольку «там не указано предварительное следствие и суд, а зафиксировано только представление интересов в УВД и Р-ском городском суде». Адвокат признал включение им в акт выполненных работ пункта «сочинение показаний», поскольку «заявитель ничего не помнила».

Взвесив все представленные доводы, квалифкомиссии пришла к выводу, что стороны действительно заключили соглашение на защиту С. «в СУ МУ МВД „Р-ское“ и в Р-ском городском суде по уголовному делу» — а В. при этом «не понимает существо адвокатской деятельности». Стадийность уголовного процесса, указывает комиссия, предполагает эффективное осуществление защиты только в ситуации, когда соглашение об оказании юрпомощи заключается на его определенную стадию. Очевидно, что в данном случае С. обоснованно считала, что заключила соглашение с адвокатом на защиту на предварительном следствии и в суде первой инстанции.

В. не отрицает, что поручение заявителя не было выполнено в полном объеме — и он был обязан, действуя разумно и добросовестно, принять меры по согласованию с С. суммы неотработанного вознаграждения, что сделано не было. Более того, знакомя ее с актом выполненных работ, защитник подробно расписал стоимость каждого действия, в том числе — уже упомянутого «сочинения показаний» и «отказа С. от меня». Клиент же справедливо посчитала, что выплаченное вознаграждение предполагает ее защиту независимо от количественной составляющей действий адвоката.

Особое внимание было обращено на то, что такие действия, как «сочинение показаний» для доверителя относятся к «безнравственным средствам защиты» — и не могут рассматриваться иначе как подрывающие доверие к адвокатуре в целом.