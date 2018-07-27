Ради создания новой аллеи в Краснодаре сносят 50 гаражей

Краснодар . 27 июля — Новая Кубань. На Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне краевой столицы начался демонтаж самовольно построенных гаражей. На месте снесенных объектов будет создана новая аллея в честь 80-летия Краснодарского края . Первую часть зеленой зоны планируют оборудовать в 2018 году.

Как объяснили в городском департаменте строительства, сносу подлежат гаражи, построенные на муниципальной земле вблизи объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, гаражи располагаются прямо под линией электропередач, а владельцы помещений не вносят арендную плату. Все это запрещено действующим законодательством.

— В первую очередь уберём металлические гаражи, которые граждане установили в зелёной зоне, на муниципальной земле. К настоящему моменту на набережной демонтировано 10 самовольных конструкций. Часть из них граждане убрали сами по нашему требованию, остальную часть — специалисты муниципальной «Службы спасения». В ближайшее время эта работа будет продолжена, — объяснил глава ведомства Максим Карпенко

Всего в Краснодаре в 2017 году демонтировали 111 гаражей, с начала 2018 года — более 50-ти. Работа мэрии в этом направлении ведется по следующему алгоритму: во-первых, устанавливается факт отсутствия у владельца гаража правоустанавливающих документов на земельный участок. Затем выносится постановление о сносе. Хозяев гаражей о предстоящем демонтаже информируют с помощью наклейки соответствующего объявления на саму конструкцию. После этого снесенный объект перевозят на площадку ответственного хранения, сообщили в пресс-службе администрации города.