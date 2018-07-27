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У вертолета ВВС США в Японии отвалился иллюминатор
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У вертолета ВВС США в Японии отвалился иллюминатор 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Иллюминатор вертолета американских ВВС упал в районе военной базы в префектуры Канагава; пострадавших нет, сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэру.
ЧП произошло сразу после взлета вертолета. В результате инцидента никто не пострадал, однако само по себе падение иллюминатора «представляет собой серьезный вопрос», передает RT со ссылкой на агентство Kyodo.
Напомним, в Японии регулярно происходят инциденты с американскими военными самолетами и вертолетами.
Например, в декабре 2017 года в префектуре Окинава ребенок получил травму из-за упавшего на него иллюминатора вертолета ВВС США. За неделю до этого в том же районе на крышу детского сада рухнул предмет цилиндрической формы. Минобороны Японии предполагало, что это была часть вертолета CH-53; американская сторона не подтверждала эту информацию.
Позже, зимой 2018 года, истребитель ВВС США F-16 скинул топливные баки в озеро Огавара, едва не задев лодки рыбаков. До этого американский вертолет AH1 экстренно сел рядом с отелем в Окинаве, что вызвало возмущение местных жителей.
Правительство Японии обещало максимально облегчить жизнь гражданам страны, страдающим от американского присутствия на острове, еще в 2013 году, однако ЧП продолжают происходить. Один из последних случаев получил огласку в июне, когда неподалеку от города Наха разбился истребитель F-15.
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