Администрация Гулькевичского района не признает причастность к смерти подростка в горах под Сочи

* Стали известны детальные подробности обнаружения тела школьника, погибшего в горах под Сочи

Он входил в состав туристической группы из 10 подростков и 3 взрослых. Дети являлись учащимися одной из поселковых школ Гулькевичского района. Мальчик приехал в гости в Краснодарский край со своими родителями к тете — учительнице данной школы. Она является коллегой руководительницы этой самой туристической группы, и ни раз ходила в походы вместе с ней.

По официальным данным, обстоятельства исчезновения ребенка на маршруте таковы: «отлучился от группы и потерялся». Мотивы устанавливает следствие.

* Следствие озвучило результаты допросов членов туристической группы по факту безвестного исчезновения ребенка в Сочи

Пока не оглашены точные причины и дата его гибели.

* Почему пропавшего в горах под Сочи ребенка нашли мертвым, и был ли шанс успеть найти живым

54-летней женщине, возглавлявшей поход, пока единственной, и предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Она признала вину в полном объеме.

* Вину в смерти подростка в горах под Сочи признала учительница младших классов кубанской школы

Известно, что учительница руководила туристическим кружком при школе, где работала, и занималась этой деятельностью достаточно долгое время, имеет категорию инструктора детско-юношеского туризма, лауреат краевых конкурсов и т.д.

* Кто руководил туристической группой, в составе которой погиб подросток под Сочи

Благодарные за её работу и отношение к детям жители Гулькевичского района даже организовали сбор подписей в поддержку женщины.

Ей в вину вменяют следующие факты: не зарегистрировала группу в МЧС , отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

В этой связи возник и закономерный вопрос о том, понесет ли кто-либо ещё солидарную ответственность, если походы организовывали при бюджетном образовательном учреждении, разработанные программы были одобрены уполномоченными ведомствами и т.д. ?

По данному факту была проведена проверка краевой прокуратурой . Из её результатов следует, что учительница самостоятельно организовала туристический поход, не уведомила о своих намерениях руководство образовательной организации, органы образования и полиции. Однако некоторые нарушения иных должностных лиц все же были выявлены. В администрацию Гулькевичского района вынесено представление об их устранении и привлечении виновных к ответственности. Такое заявление ведомство сделало сегодня.

Буквально накануне в редакцию «Новой Кубани», которая с самого начала этой истории пытается разобраться в причинах, способствовавших данной трагедии, поступил официальный комментарий администрации Гулькевичского района по факту случившегося:

— Поход организован самовольно во время трудового отпуска без обязательного уведомления руководителя образовательной организации и всех необходимых инстанций, включая управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район с полным несоблюдением инструкций.

Также администрация подробно изложила весь объем работы, который, исходя из официального ответа, на регулярной основе проводится в муниципалитете по данной теме: от управления образования оформляются заявки на прохождение очного обучения работниками школ на базе ГБУ «Центр туризма и экскурсий» г. Краснодара и филиала в г. Кропоткине для получения категории инструктора; образовательным организациям, осуществляющим туристическую деятельность, предоставляют формационно-методическое сопровождение (письма, приказы, памятки, методические рекомендации); разработаны требования по организации и проведению туристических походов и экскурсий, в которых оговорены, как моменты формирования групп, так и составления различного рода приказов и уведомлений уполномоченных ведомств.

— В канун летней оздоровительной кампании в образовательные организации были повторно направлены методические рекомендации и приказы по организации и проведению туристических походов и экскурсий, памятки для размещения на информационных стендах в ОО и сайтах. — Говорится в официальном ответе на запрос «Новой Кубани».

Также администрация уведомила, что 4 июля 2018 года, то есть на следующий день, после того, как пропал ребенок, состоялось экстренное внеплановое совещание по данной чрезвычайной ситуации для руководителей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, на котором они под подпись еще раз были ознакомлены со всеми инструкциями и приказами.

Но при этом же, несмотря на то, что в данной истории нарушения допущены, никто из уполномоченных ведомств этого не предотвратил.

Нельзя не упомянуть тот факт, что директор школы, в которой работает учитель, является по совместительству депутатом Совета Гулькевичского района.

— Несмотря на то, что подготовка группы детей к походу проходила на территории школы, для похода использовалось школьное туристическое снаряжение, ввиду ненадлежащего контроля за работой подчиненных и использованием имущества руководством образовательной организации действия педагога своевременно пресечены не были. — Таков официальный вывод по итогам проверки, проведенной прокуратуры Краснодарского края.

* В обстоятельствах смерти подростка в горах под Сочи разобралась прокуратура

В этой же связи хотелось бы вернуться и к самому маршруту, который был выбран для похода туристической группой. Во-первых, он считается не категорийным. При этом, когда освещался ход поисково-спасательной операции, были сделаны заявления, что работы ведутся в условиях сложной горно-лесистой местности. Люди, которые были на месте событий поясняют, что сама тропа маршрута маркирована, не представляет собой сложный рельеф, однако его окрестности — это крутые горные склоны, овраги, обрывы и т.д.

Здесь же стоит обратить внимание и на то, что маршрут уже несколько десятилетий считается неэксплуатируемым. В советское время за легендарный маршрут «30» нес ответственность специально созданный Совет по туризму. А в официальном заявлении прокуратуры говорится, что эколого-туристический маршрут №1, воссозданный на основе «Тридцатки», по которому и шли подростки, проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Следовательно, речь идет о природоохранной зоне, на содержание и обслуживание которой тратятся бюджетные средства. По какой причине на основе опыта советских лет эксплуатация туристических маршрутов не вменена на законодательном уровне министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края — большая загадка современности. И это при том, что чиновники региона прикладывают немыслимые усилия для повышения туристического потенциала. Эколого-туристический маршрут №1 тем временем пользуется особой популярностью.

* На ком лежит ответственность за жизнь подростка, пропавшего на туристическом маршруте с «дурной славой» в Сочи

Касаясь темы чиновников в заключении добавим и то, что ни власти Сочи, ни Краснодарского края так и не выразили официально соболезнования родителям погибшего мальчика, как это часто происходило в случае наступления подобных трагедий. О возможных причинах «Новая Кубань» неоднократно писала в предыдущих материалах.

Вот, что по данному поводу в ответ на официальный запрос прокомментировали в администрации Гулькевичского района.

— Во время поиска ребенка заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам Анастасия Прядко поддерживала контакт с родственниками мальчика. После того, как ребенка нашли погибшим, родственникам были выражены слова соболезнования.

Наше издания продолжит следить за развитием событий.