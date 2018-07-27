Займитесь культурой и сократите пробки: жители Ленинского района встретились с Владимиром Пановым (ФОТО)

Средства — и общественным пространствам, и дворам

Верните нам спорт и культуру

МФЦ — для людей?

Устали стоять в пробках

26 июля Владимир Панов вместе со своими заместителями и директорами ключевых департаментов прибыл в Ленинский район, где с вопросами его ожидали сотни местных жителей. Свободных мест в кинотеатре «Россия» не было: пообщаться с мэром приехали также нижегородцы из других районов.

Средства — и общественным пространствам, и дворам

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Общение с мэром началось с темы благоустройства территорий. Жительница улицы Снежной Оксана Ушакова напомнила, что в начале 2000-х годов в районе реализовывалась программа по комплексному благоустройству. Тогда на соседних улицах отремонтировали несколько домов. Женщина поинтересовалась возможностью возрождения такой программы — может, и у Снежной появится шанс?

Панов пояснил, что сейчас работает программа «Формирование комфортной городской среды», которая в первую очередь занимается общественными пространствами. В Ленинском районе подобной территорией посредством рейтингового голосования выбрали парк «Дубки». Однако на благоустройство дворов средства тоже направляются. Один нюанс: информация об очередности дворовых территорий, которые стоят в очереди на преображение в рамках программы, не доведена до жителей. Панов поблагодарил за замечание и пообещал уделить внимание вопросу оповещения жителей.

Кстати, о парке: уже в текущем году его ждут визуальные изменения. Первый этап, который затянулся из-за обсуждения проекта с жителями, должен завершиться в середине октября.

«Граждане сами вносили коррективы в проект, именно это забрало у нас часть времени. Но заниматься благоустройством без вовлечения жителей — неправильно, ведь именно для людей мы все это делаем. Изначально не предполагалось, что такие процессы будут проходить в каждом районе, но теперь по поручению главы региона все изменилось. Это исторический год для нас», — сказал Владимир Панов.

Верните нам спорт и культуру

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Этой фразой можно условно объединить наболевшие вопросы жителей микрорайона «Красная Этна». Люди жаловались на отсутствие мест для занятия физкультурой и культурного воспитания детей. ДК «Красная Этна» давно не работает, и они опасаются, что здание может и вовсе прийти в негодность.

«В стенах ДК «Красная Этна» выросло не одно поколение жителей Ленинского района. Пару лет назад собственник выставил его на продажу, но мы сомневаемся, что покупатели найдутся. А если и найдутся — вряд ли это впоследствии будет центр культурного досуга и просвещения. Считаю, властям нужно переговорить с собственником здания о возможности передачи или выкупа», — предложил местный житель.

Панов вселил надежду в жителей, сказав, что положительный опыт у представителей власти уже есть — совсем недавно в муниципальную собственность приняли ДК Орджоникидзе, ранее принадлежавший заводу «Сокол». Мэр пообещал провести переговоры с собственниками ДК «Красная Этна», однако не исключил, что для организации культурного досуга придется рассматривать и другие помещения на территории района.

Кроме дворца культуры, людей также заботила судьба стадиона «Красная Этна». По их мнению, он мог стать не только центром спортивной жизни, но и местом для прогулок и отдыха. Представители власти сошлись во мнении, что необходимо начать проектные работы.

Устали стоять в пробках

Надежда Табачникова задала вопрос, который волновал едва ли не всех присутствующих — когда будет решена проблема пробок на транспортной развязке на пересечении проспекта Ленина и улицы Новикова-Прибоя?

«Для кардинальных изменений требуется строительство еще одной развязки, но мы пока не готовы к реализации такого дорогостоящего проекта. Однако в начале сентября мы планируем подкорректировать организацию движения, улучшив транспортное сообщение. Над этим трудятся в администрациях и Ленинского, и Автозаводского районов, со всеми департаментами вопрос проработан», — сообщил замглавы Администрации Александр Герасименко

Идея в том, что движение с проспекта Ленина в сторону Автозавода будет непрерывным: исчезнет возможность повернуть налево. Тот поток, который прерывал движение с Автозавода, больше не будет создавать помех.

МФЦ — для людей?

Семья одной из жительниц района решила приватизировать сад, и женщина отправилась в местный МФЦ. Там ее перенаправили в МФЦ Автозаводского района, где действительно смогли помочь в процедуре приватизации. Так когда же и в Ленинском районе начнет нормально работать многофункциональный центр?

Замглавы администрации Иван Носков рассказал о ремонте в здании на улице Перекопская, дом 1, где и откроется МФЦ. Но тут же из зала прилетел новый горячий вопрос — как туда добираться? В связи с этим, а также с жалобами работников Теплообменника, некоторые автобусные маршруты могут быть скорректированы.

Кстати, недавно стало известно, что спустя восемь лет непрерывных жалоб, жители поселка Новая стройка добились продления автобуса.

Также мэру задавали вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, расселением из ветхого фонда и даже бесконтрольной расклейкой объявлений. На встрече присутствовали дольщики, втянутые в проблему «замороженного» строительства. Они сообщили, что платят ипотеку и арендуют жилье, а денег от зарплаты «хватает только на слезы». Владимир Панов рассказал, что по поручению врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина формируется земельный банк.

«Мы подготовили земельные участки, которые помогут снять часть проблемы и компенсировать расходы девелоперов которые придут и будут достраивать эти дома уже не за счет дольщиков», — объяснил Панов.

Напомним, в Нижнем Новгороде приступили к решению проблем дольщиков.

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