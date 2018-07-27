Глава Нижнего Новгорода встретился с жителями Ленинского района

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 26 июля встретился с жителями Ленинского района, сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

На встречу с главой города в кинотеатре «Россия» собралось больше тысячи нижегородцев. Горожане задали сорок устных вопросов и передали письменные обращения, встреча продолжалась почти 2,5 часа. Большая часть обращений касалась транспорта, жилищных вопросов, благоустройства и социальной сферы.

Жители Ленинского района задавали много вопросов о новой маршрутной сети. По мнению нижегородцев, новая схема решает не все проблемы с пересадками. Некоторым горожанам придется тратить больше сотни рублей, чтобы съездить в центр города. Жители попросили сильно видоизменить маршрут №13, а также вернуть маршруты №23 и №55. Владимир Панов поручил организовать повторную встречу, чтобы найти решение, устраивающее большинство. Обсуждение планируется провести 1 августа в 18:00 в администрации Ленинского района.

Жители поселка Инструментальный пожаловались на плохие дороги в частном секторе. По словам заместителя главы города Александра Герасименко, ситуацию начнут исправлять уже в этом году. Жители улицы Новикова-Прибоя рассказали, что у них с 27-го по 33-й дом уже три месяца нет освещения. Владимир Панов поручил своему заместителю Ивану Носкову немедленно исправить ситуацию.

Жители микрорайона Молитовский затон попросили разобраться с ветхим домом №15 по улице Магаданской. Глава города дал поручение установить, насколько конструкции дома опасны для жителей и при необходимости принять срочные меры. Владимир Панов после окончания встречи заявил, что продолжит ежемесячно общаться с жителями районов города.

«Это нормальная практика, когда общение горожан с мэром проходит открыто и прозрачно. А глав районов нужно обязать на своем местном уровне оперативно решать эти задачи», — отметил Владимир Панов.