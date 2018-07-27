ФСИН организует для своих сотрудников занятия йогой после рабочего дня

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник столичного следственного изолятора №6 Андрей Шубин.

«У нас в изоляторе есть хороший спортивный зал для сотрудников, хорошо оборудованный, современные тренажеры, проведем мониторинг, уже есть достаточное количество желающих, и пригласим учителя для занятий. Они же работают в непростых условиях», — сказал он.

А. Шубин отметил, что в ближайшее время для сотрудников СИЗО будет организована экскурсия в храм Христа Спасителя . «Согласуем дату, на выходные, и я с удовольствием схожу», — добавил он.