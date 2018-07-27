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ФСИН организует для своих сотрудников занятия йогой после рабочего дня
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ФСИН организует для своих сотрудников занятия йогой после рабочего дня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник столичного следственного изолятора №6 Андрей Шубин.
«У нас в изоляторе есть хороший спортивный зал для сотрудников, хорошо оборудованный, современные тренажеры, проведем мониторинг, уже есть достаточное количество желающих, и пригласим учителя для занятий. Они же работают в непростых условиях», — сказал он.
А. Шубин отметил, что в ближайшее время для сотрудников СИЗО будет организована экскурсия в храм Христа Спасителя. «Согласуем дату, на выходные, и я с удовольствием схожу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в женском СИЗО №6 по инициативе заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой прошли первые занятия йогой для осужденных. Теперь такие занятия планируется проводить раз в месяц с инструкторами Федерации йоги.
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