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На улице Салмышской появятся новые остановки
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На улице Салмышской появятся новые остановки 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
На четной и нечетной стороне улицы Салмышской областного центра в районе ТРЦ «Кит» появятся новые остановки.
Старые остановки демонтировали, сделали каркас новых павильонов. Крышу, стены из монолитного поликарбоната, урну, вывеску, скамейку и доску объявлений установят до 1 августа.
Новую остановку разместят также в районе дома № 14 на проезде Северном — там останавливается автобус 28-го маршрута.
Всего с 2014 по 2017 годы по муниципальной программе в Южном округе установлено 13 новых остановок и 136 вывесок с наименованиями. В этом году к новым остановкам появятся еще 10 вывесок.
Новые остановки из профлиста будут установлены и в пос. имени Куйбышева («Школьная» — на четной и нечетной стороне, «Совхозная», «Котельная») — на ул. Ветеранов Труда. Там курсирует автобус 67-го маршрута.
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