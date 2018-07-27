Вода капает, доски брошены: жители Турдеевска обеспокоены несовершенством новых водозаборных колонок

Уже около месяца в посёлке Турдеевск, рядом с Архангельском , идет работа над установкой новых водозаборных колонок — автоматизированных и с подогревом. К 2019 году 350 таковых должны появиться в Архангельске. В Турдеевске же установили четыре колонки, но их работа местных жителей пока не радует.

Вместо удобных подходов к колонке у жителей Турдеевска пока только доски вразнобой

— Нам бы радоваться: ранее свободный доступ к колонке привлекал ни только жителей посёлка, но и дачников, приезжающих на автотранспорте с бидонами и канистрами — они бесплатно набирали воду, поставляемую «Водоканалом». Кроме того, колонки использовались владельцами автотранспорта в качестве бесплатных автомоек, набиралась вода и для частных бань, полоскали бельё. Нам это не нравилось, испытывали неудобства, да ещё какие: грязь, постоянные лужи и неприятный запах. Но, увы! Зрелище возле новых колонок не из приятных. Нет оборудованных площадок для того, чтобы жители могли набирать нормально воду. Пыль, грязь, так как все колонки находятся у проезжей части; брошенные кое-как сколоченные доски — это будущие травмы ног, — рассказывает жительница посёлка Оксана Грибок.

Также местные жалуются, что вокруг новых колонок постоянно скапливаются очереди, вода течёт очень медленно.

Облагораживать территорию «Водоканал» обещает начать со следующей недели

В МУП «Водоканал» отмечают, что ситуация с неблагоустроенной территорией рядом с колонками не продлится долго — на следующей неделе специалисты вновь возьмутся за работу. Пространство вокруг колонок будет прибрано, появятся небольшие площадки, на которые можно будет ставить ведро. Также в посёлок приедут специалисты МУПа, которые помогут пожилым людям, желающим заключить договор с «Водоканалом» и получить электронную карту для пользования колонками, решить этот вопрос на месте, у себя дома.

На вопрос о тонкой струйке воды из крана новой колонки помощник директора «Водоканала» Сергей Пономарев заметил, что проблем сейчас быть не должно.

— Набирают же ведро не часами? Течь медленнее не стало, так как давление там нормативное, соответствует требованиям, прописанным в законе — не менее килограмма, а там больше. Ко всему прочему мы там переложили водопровод длиной 850 метров. Утечки, которые были на старом водопроводе, теперь отсутствуют, то есть течь медленнее вода не может, — прокомментировал Пономарев.