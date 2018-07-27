ЧП на Хмельницкой АЭС: Отказала Система безопасности второго энергоблока

Об этом сообщила в пятницу государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Двадцать седьмого июля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на стационарном уровне мощности. В 03.40 (совпадает с мск) при стабильной работе энергоблока произошло снижение затрат технической воды ответственных потребителей третьего канала системы безопасности», — говорится в сообщении на сайте госинспекции.

Для выяснения причин снижения расходов третий канал системы безопасности энергоблока №2 был выведен в ремонт. По данным регулятора, по предварительной оценке это событие квалифицировано по уровню INES — «ниже шкалы/уровень 0», при этом замечаний по работе технологической защиты не было.

Создана комиссия по расследованию происшествия, радиационная обстановка на площадке Хмельницкой АЭС осталась без изменений, физическая защита находится в штатном режиме. В госинспекции сообщили, что мощность энергоблока не изменилась.

Отметим, на Хмельницкой АЭС используется топливо американской компании Westinghouse, конфликтующее с реакторами светской сборки.

Накануне правительство Украины утвердило технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.