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ЧП на Хмельницкой АЭС: Отказала Система безопасности второго энергоблока
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ЧП на Хмельницкой АЭС: Отказала Система безопасности второго энергоблока 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила в пятницу государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
«Двадцать седьмого июля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на стационарном уровне мощности. В 03.40 (совпадает с мск) при стабильной работе энергоблока произошло снижение затрат технической воды ответственных потребителей третьего канала системы безопасности», — говорится в сообщении на сайте госинспекции.
Для выяснения причин снижения расходов третий канал системы безопасности энергоблока №2 был выведен в ремонт. По данным регулятора, по предварительной оценке это событие квалифицировано по уровню INES — «ниже шкалы/уровень 0», при этом замечаний по работе технологической защиты не было.
Создана комиссия по расследованию происшествия, радиационная обстановка на площадке Хмельницкой АЭС осталась без изменений, физическая защита находится в штатном режиме. В госинспекции сообщили, что мощность энергоблока не изменилась.
Отметим, на Хмельницкой АЭС используется топливо американской компании Westinghouse, конфликтующее с реакторами светской сборки.
Накануне правительство Украины утвердило технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.
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