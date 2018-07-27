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Госдума хочет усложнить жизнь должников
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Госдума хочет усложнить жизнь должников 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Новые поправки Госдумы в закон о взыскании долгов физических лиц могут ухудшить состояние заемщиков. В частности, гражданин будет узнавать о передаче долга от кредитора к коллектору лишь на специальном ресурсе в интернете. При этом в реестре будут раскрывать данные должника, составляющие банковскую тайну. Зато никакой информации о взыскателе. Эксперты отмечают, что реализация данной инициативы увеличит риски заемщика, так как о его долгах можно будет «узнать, не выходя из дома».
Согласно предусмотренным законопроектом поправкам, должник считается извещенным о привлечении кредитором коллектора для взыскания долга, если соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
При этом ранее кредитор был обязан уведомить должника по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку.
В реестре будет размещаться информация о кредиторе, номере и дате заключения договора, а также ИНН должника. То есть любое лицо, зная ИНН гражданина, может узнать о фактах передачи взыскания его долгов третьим лицам, что нарушает требования законодательства о защите банковской тайны.
При этом законом не предусматривается публикация информации о самом коллекторе, сообщает «Коммерсант».
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