Коммунальщики нашли на Усть-Курдюмском направлении более сотни самовольных врезов в водопровод

«Концессии водоснабжения — Саратов » во время инвентаризации частного сектора на предмет законности подключения к централизованному водопроводу обнаружили на Усть-Курдюмском направлении более ста самовольных врезов, сообщает пресс-служба предприятия.

Коммунальщики отметили, что на сегодняшний момент уже 30 незаконных подключений устранены, так как они приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей и ухудшению водоснабжения добросовестных потребителей.

«Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения (и водоотведения) подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за три месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода d25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тысяч рублей», — предупреждают сотрудники «КВС».

Они также обращают внимание, что возобновление подачи воды будет возможно только после оформления несанкционированного подключения в установленном законом порядке.

Отметим, по данному направлению выстроено множество домов и коттеджей, которые относятся к категории элитного жилья.