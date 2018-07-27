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Незаконное вторжение: слон забрался в военную часть в Индии
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Незаконное вторжение: слон забрался в военную часть в Индии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Слона обнаружили в столовой, куда он зашел в поисках еды.
Военнослужащие Вооруженных сил Индии, дислоцированные в военной части недалеко от границы с Непалом были подняты по тревоге из-за незаконного проникновения на территорию объекта.
Как оказалось, незваным гостем был огромный слон, который забрался в столовую в казарме в поисках еды. Животное явно растерялось из-за шума сигнальных сирен и направилось к выходу из помещения, откуда его уже снимали на видео военные.
Инцидент произошел 24 июля, пишет The Drive. При этом не сообщается, получилось ли у слона самостоятельной выйти с территории части, а также какой урон успело нанести огромное животное.
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