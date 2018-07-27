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ДВФУ предложит «Звезде» создать цифровую модель верфи
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ДВФУ предложит «Звезде» создать цифровую модель верфи 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) предложит судоверфи «Звезда» в Большом Камне проект цифровой верфи. Он позволит эффективнее обучать студентов, моделировать и управлять технологическими процессами на предприятии, сообщил ТАСС на первом Дальневосточном морском салоне во Владивостоке директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.
«Будем обсуждать со «Звездой» проект цифровой верфи. Фактически это цифровой двойник, она описывает все процессы и можно заранее смоделировать процессы и подправить при необходимости, то есть фактически управлять цифровой моделью и улучшать производство», — сказал собеседник агентства, добавив, что также она открывает широкие возможности для обучения студентов.
Беккер пояснил, что чтобы реализовать этот проект, необходимо хорошо знать технологический процесс, описать его теоретически, создать алгоритмы, подготовить соответствующие модели в цифровом виде и смоделировать все процессы. С помощью цифровой модели можно имитировать производственные процессы и совершенствовать их.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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