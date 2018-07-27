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Валентин Орлов: нам надо сберегать потенциал опытных специалистов
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Валентин Орлов: нам надо сберегать потенциал опытных специалистов 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Президент торгово-промышленной палаты Костромской области Валентин Орлов считает, что для людей старшего возраста наставничество может стать продолжением производственной деятельности.
Говоря об изменении пенсионного законодательства, Валентин Орлов подчеркнул, что спешки в этом вопросе быть не должно.
«С точки зрения понимания проблемы, я знаю, я отслеживаю эту ситуацию. Все страны повышают возраст реально, — сказал президент торгово-промышленной палаты региона. — Но здесь не должно быть шокотерапии».
По его словам, работодатели в целом больше заинтересованы в молодых сотрудниках, однако производству также могут приносить пользу и специалисты с большим стажем. Особенно при передаче опыта начинающим сотрудникам предприятий.
«На протяжении всей моей жизни я видел, что наставниками были более взрослые, достигшие пенсионного возраста люди, — отметил Валентин Орлов. — То есть вот где их может быть хорошее место в жизни. Мне кажется, сейчас нам надо сберегать весь потенциал вот этих опытных специалистов».
По мнению президента торгово-промышленной палаты региона, у граждан старшего поколения должен оставаться выбор и варианты переквалификации на более легкие условия труда.
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