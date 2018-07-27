Валентин Орлов: нам надо сберегать потенциал опытных специалистов

Президент торгово-промышленной палаты Костромской области Валентин Орлов считает, что для людей старшего возраста наставничество может стать продолжением производственной деятельности.

Говоря об изменении пенсионного законодательства, Валентин Орлов подчеркнул, что спешки в этом вопросе быть не должно.

«С точки зрения понимания проблемы, я знаю, я отслеживаю эту ситуацию. Все страны повышают возраст реально, — сказал президент торгово-промышленной палаты региона. — Но здесь не должно быть шокотерапии».

По его словам, работодатели в целом больше заинтересованы в молодых сотрудниках, однако производству также могут приносить пользу и специалисты с большим стажем. Особенно при передаче опыта начинающим сотрудникам предприятий.

«На протяжении всей моей жизни я видел, что наставниками были более взрослые, достигшие пенсионного возраста люди, — отметил Валентин Орлов. — То есть вот где их может быть хорошее место в жизни. Мне кажется, сейчас нам надо сберегать весь потенциал вот этих опытных специалистов».

По мнению президента торгово-промышленной палаты региона, у граждан старшего поколения должен оставаться выбор и варианты переквалификации на более легкие условия труда.