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Палата представителей США приняла законопроект, ограничивающий инвестиции КНР
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Палата представителей США приняла законопроект, ограничивающий инвестиции КНР 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Палата представителей США в четверг приняла законопроект о расходах на оборону на $716 млрд, который ограничивает инвестиции Китая в США и запрещает правительству США использовать технологии крупных китайских телекоммуникационных компаний. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
За принятие законопроекта проголосовали 359 членов Палаты представителей, против — 54. Документ еще должен получить одобрение Сената. Хотя законопроект устанавливает контроль над контрактами правительства США с такими компаниями, как ZTE Corp и Huawei Technologies Co Ltd, по соображениям национальной безопасности, ограничения намного мягче, чем изначально предложенные. Законопроект также расширяет полномочия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который рассматривает предлагаемые иностранные инвестиции и оценивает, представляют ли они угрозу национальной безопасности. «Это соглашение гарантирует, что реформы CFIUS узко сосредоточены на национальной безопасности, сохраняя при этом двери Америки открытыми для инвестиций», — заявил председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей республиканец Джеб Хенсарлинг.
Ссылки по теме
Трамп смягчил позицию по ограничению инвестиций КНР «Торговая война»: Китай готовит удар по американским IT-гигантам Конгресс США заблокировал поставки F-35 Турции Законопроект расширит круг сделок, подлежащих проверке комитетом, включив в него миноритарные инвестиции, и позволит проводить сокращенные проверки менее спорных сделок. Документ также предусматривает выделение комитету дополнительного финансирования. Как сообщали «Вести. Экономика», в июне Белый дом решил подтолкнуть Конгресс к расширению полномочий CFIUS, который планируется использовать как основной инструмент для ограничения китайских инвестиций в стратегически важные американские технологии. Ранее в июле американские законодатели исключили из законопроекта поправку, которая восстанавливает санкции в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp, отказавшись от попытки наказать компанию за незаконные поставки американской продукции в Иран и Северную Корею. Отдельно законопроект разрешает потратить $7,6 млрд на 77 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных компанией Lockheed Martin. Документ запрещает поставку истребителей Турции. Американские чиновники предупредили Анкару, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, которые Турция планирует приобрести, не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.
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