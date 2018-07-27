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Россия планирует наладить экспорт мяса, рыбы и сахара в ЮАР
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Россия планирует наладить экспорт мяса, рыбы и сахара в ЮАР 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России заинтересован в экспорте в ЮАР мясной и рыбной продукции, масла, сахара, в ближайшее время планируется подписание соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, находящийся в составе российской делегации на саммите БРИКС в ЮАР.
"В данный момент мы ожидаем со стороны ветеринарной службы ЮАР аккредитации российских производителей рыбной и мясной продукции. Планируем в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры", — сказал министр, слова которого передается пресс-служба Минсельхоза.
Патрушев добавил, что Россия заинтересована в экспорте в ЮАР мясной и рыбной продукции, масла, сахара.
В Минсельхозе также сообщили, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на полях саммита БРИКС в ЮАР принял участие в ряде переговоров, а также подписал соглашение между правительствами РФ и Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
Документ затрагивает взаимодействие по целому ряду направлений: животноводство и ветеринария, растениеводство и фитосанитария, подготовку кадров, инвестиции и др.
По данным Минсельхоза, взаимная торговля между Россией и ЮАР показывает положительную динамику. За первое полугодие 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 25%. В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы в ЮАР, на ее долю приходится около 30% импорта в страну.
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