ГД не поддержала проект о бесплатном предоставлении россиянам участков земли на всей территории страны

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается установить право россиян на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории всей России . Решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается распространить действие федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на территорию всей страны.

В числе целей законодательной инициативы, в частности, указаны вовлечение значительной части населения в производство сельскохозяйственной продукции для личных нужд, решение проблемы заселения отдаленных территорий, а также существенное стимулирование потребительской активности населения и одновременное развитие предпринимательства за счет создаваемой потребности населения в строительстве жилых домов, хозяйственных построек, части инфраструктуры и так далее.

«В случае принятия настоящего федерального закона, за счет устанавливаемых целей его реализации в течении нескольких лет в нашей стране будет сформирован новый социальный слой граждан, улучшивших свое экономическое положение за счет вводимых законопроектом мер, что, безусловно, является главной целью и основной задачей государства», — говорится в пояснительной записке.