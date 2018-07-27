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ГД не поддержала проект о бесплатном предоставлении россиянам участков земли на всей территории страны
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Захарченко ранен

ГД не поддержала проект о бесплатном предоставлении россиянам участков земли на всей территории страны 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается установить право россиян на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории всей России. Решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается распространить действие федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на территорию всей страны.
В числе целей законодательной инициативы, в частности, указаны вовлечение значительной части населения в производство сельскохозяйственной продукции для личных нужд, решение проблемы заселения отдаленных территорий, а также существенное стимулирование потребительской активности населения и одновременное развитие предпринимательства за счет создаваемой потребности населения в строительстве жилых домов, хозяйственных построек, части инфраструктуры и так далее.
«В случае принятия настоящего федерального закона, за счет устанавливаемых целей его реализации в течении нескольких лет в нашей стране будет сформирован новый социальный слой граждан, улучшивших свое экономическое положение за счет вводимых законопроектом мер, что, безусловно, является главной целью и основной задачей государства», — говорится в пояснительной записке.
Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»).
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