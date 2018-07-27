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Омские волонтёры восстанавливают деревянный дом на улице Булатова
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Омские волонтёры восстанавливают деревянный дом на улице Булатова 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Омские волонтёры собрались восстановить двухэтажный дом на улице Булатова.
Как сообщили корреспонденты 12 канала, этот дом власти города не стали признавать объектом культурного наследия, поэтому добровольцы смоли взяться за его ремонт.
Особенность здания — украшенные деревянной резьбой наличники. По мнению заместителя председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Игоря Коновалова, работы омских резчиков отличали тонкость и изящество узоров, и сейчас важно узнать, какие предпосылки были для формирования школы омской художественной резьбы по дереву.
В планах волонтёров восстановить декор наличников и фасада. Ремонт предполагается закончить к сентябрю.
Напомним, на месте улицы Булатова раньше располагался Бутырский форштадт.
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