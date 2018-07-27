Литературно-публицистический фестиваль «Дедовские чтения» стартовал в Новосибирской области

Основные мероприятия фестиваля пройдут на родине писателя, в селе Новоключи Купинского района. Традиционно в фестивале участвуют представители министерства культуры Новосибирской области , администрации Купинского района, литературных объединений и библиотек региона.

В юбилейный год будет представлено трехтомное собрание сочинений Петра Дедова. Это будет первое собрание сочинений автора и первое издание из серии «Библиотека сибирской литературы».

Омска и Барнаула. В рамках «Дедовских чтений» подведут итоги одноименного литературного конкурса. На конкурс было подано 107 заявок, из них в номинации «Литературоведение» приняли участие семь человек. В номинации «Поэзия» было подано 63 работы, в номинации «Малая проза» — 37 работ. В конкурсе приняли участие 17 творческих объединений — в основном из Новосибирска и Новосибирской области, а также из Кемерово

Сибирские писатели в рамках «Дедовских чтений» проедут с писательским десантом по нескольким районам Новосибирской области, где будут проводить мастер-классы, семинары, встречаться с жителями.