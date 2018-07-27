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Литературно-публицистический фестиваль «Дедовские чтения» стартовал в Новосибирской области
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Литературно-публицистический фестиваль «Дедовские чтения» стартовал в Новосибирской области 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Основные мероприятия фестиваля пройдут на родине писателя, в селе Новоключи Купинского района. Традиционно в фестивале участвуют представители министерства культуры Новосибирской области, администрации Купинского района, литературных объединений и библиотек региона.
В юбилейный год будет представлено трехтомное собрание сочинений Петра Дедова. Это будет первое собрание сочинений автора и первое издание из серии «Библиотека сибирской литературы».
В рамках «Дедовских чтений» подведут итоги одноименного литературного конкурса. На конкурс было подано 107 заявок, из них в номинации «Литературоведение» приняли участие семь человек. В номинации «Поэзия» было подано 63 работы, в номинации «Малая проза» — 37 работ. В конкурсе приняли участие 17 творческих объединений — в основном из Новосибирска и Новосибирской области, а также из Кемерово, Омска и Барнаула.
Сибирские писатели в рамках «Дедовских чтений» проедут с писательским десантом по нескольким районам Новосибирской области, где будут проводить мастер-классы, семинары, встречаться с жителями.
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