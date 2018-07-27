Ещё
Во дворе дома №18 по Свободному проспекту газоны покосили, как положено
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворе дома №18 по Свободному проспекту газоны покосили, как положено 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
По обращению на портал «Наш город» жительницы района Новогиреево Елизаветы Скибы коммунальщики скосили траву во дворе надлежащим образом.
Елизавета Скиба, проживающая в доме № 18 по Свободному проспекту, в своем сообщении на портал Наш город» рассказала, как происходит покос травы на газонах в этом дворе. «Косят газон только на открытой поляне и то не на всей, — жалуется жительница района. — А участки под деревьями и небольшие участки за ограждениями, а также места рядом с лавочками и кустами за лето не косили ни разу. Косят примерно сорок процентов территории».
Дворовую территорию, указанную в обращении жительницы, привели в порядок уже на следующий день.
Глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв подписал официальный ответ заявительнице, которая подтвердила устранение проблемы.
Фото — Наш город.
Управа района Новогиреево: последние новости
На Зелёном проспекте отремонтировали светофор По заявлению жителя района на портал «Наш город» отремонтировали антипарковочные столбики Жителей района Новогиреево могут пройти диспансеризацию по программе «Здоровая печень»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен91
Тысячи крымчан подозревают в измене родине85
ЦБ принял решение по ключевой ставке16
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»112
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение