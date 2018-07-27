Во дворе дома №18 по Свободному проспекту газоны покосили, как положено

По обращению на портал «Наш город» жительницы района Новогиреево Елизаветы Скибы коммунальщики скосили траву во дворе надлежащим образом.

Елизавета Скиба, проживающая в доме № 18 по Свободному проспекту, в своем сообщении на портал Наш город» рассказала, как происходит покос травы на газонах в этом дворе. «Косят газон только на открытой поляне и то не на всей, — жалуется жительница района. — А участки под деревьями и небольшие участки за ограждениями, а также места рядом с лавочками и кустами за лето не косили ни разу. Косят примерно сорок процентов территории».

Дворовую территорию, указанную в обращении жительницы, привели в порядок уже на следующий день.

Глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв подписал официальный ответ заявительнице, которая подтвердила устранение проблемы.

Фото — Наш город.