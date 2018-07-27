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В Оренбурге убирают старые остановки
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В Оренбурге убирают старые остановки 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге начали менять старые остановочные павильоны на новые.
Районе ТРЦ «Кит» на четной и нечетной стороне улицы Салмышской уже снесли старые остановки. Новые конструкции будут выполнены из монолитного поликарбоната. Установят также урны, скамейки и доски объявлений. Все работы должны завершиться до 1 августа. Новая остановка будет установлена в районе дома № 14 на проезде Северном по маршруту 28-го автобуса, рассказали в городской администрации. Кстати, снесли и старую остановку «Газовик».
Работы производятся в рамках муниципальной программы «Остановка 2014 — 2018».
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