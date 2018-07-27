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В Приморском крае будет работать система «Единый агент»
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В Приморском крае будет работать система «Единый агент» 

Банки.ру 1 час назад
Приморский край заменит Республику Татарстан в перечне регионов действия системы «Единый агент», сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в ходе президиума РСА.
По данным союза, за I квартал 2018 года в 17 субъектах России, где действует «Единый агент», было заключено 2,1 млн договоров ОСАГО, в том числе 281,4 тыс. договоров или 13,3% с помощью «Единого агента». В Татарстане за тот же период было заключено 255,4 тыс. договоров ОСАГО, в том числе в рамках «Единого агента» — 2 544 договора.
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«Это меньше 1% от общего числа договоров ОСАГО, заключенных за этот период на территории республики. Таким образом проблемы доступности ОСАГО на территории Республики Татарстан носят наименее выраженный характер, то есть нужда в «Едином агенте» здесь фактически отпала. Поэтому было принято заменить субъект на более приоритетный регион, в котором есть проблемы с доступностью полисов ОСАГО», — прокомментировал Юргенс.
Замена региона должна быть согласована с ЦБР. Письмо с просьбой согласовать замену региона направлено регулятору 18 июля. Ответ пока не поступил.
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