На ВДНХ пройдет экологический фестиваль «Красота в действии»

В парке ВДНХ 29 июля на площади у проезда «Север-3» (бывшая площадь колеса обозрения) пройдет экологический фестиваль «Красота в действии», в ходе которого вы сможете поближе познакомиться с философией марки « Ив Роше » и принять участие в озеленении любимого парка. А также посетить зоны журнала «National Geographic Россия» и с головой окунуться в мир науки, экологии и интерактива.

Журнал «National Geographic Россия» представит на мероприятии:

Инсталляцию об альтернативном способе выработки энергии

Могут ли растения вырабатывать электричество? Могут, и убедиться в этом можно при помощи уникальной инсталляции «Green Spark», разработанной лабораторией «Шухов Лаб» Высшей школы экономики , которая предлагает альтернативный способ выработки энергии — из растений. У каждого желающего будет возможность с головой окунуться в мир науки внутри 2,5-метровой конструкции из десятков видов растений парящих в керамических сосудах.

Интерактивный парк

Дети тоже не останутся без дела! «National Geographic Россия» и «Забава Digital by Hello Computer» приглашают их в интерактивный парк, где они смогут оживить свои рисунки.

Кинопросмотр

Посмотреть кино или пойти в парк? Гостям фестиваля не придется выбирать, потому что в парке будут организованы показы фильмов от канала National Geographic Channel под открытым небом.

В рамках мероприятия также можно:

• Посетить бьюти-зоны марки «Ив Роше», чтобы пройти аппаратную диагностику кожи лица, сделать макияж или прическу; • Принять участие в экологических мастер-классах: сделать эко-игрушку «Травянчик», кормушку для птиц или ободок из цветов; • Сходить на тренировку от фитнес-студии «TRIB3» или заняться йогой; • Посадить кустарники на одной из аллей парка.

Приходите на фестиваль и внесите вклад в зеленое будущее планеты вместе с маркой «Ив Роше» и журналом «National Geographic Россия».

Где: ВДНХ на площади у проезда «Север-3» (бывшая площадь колеса обозрения) Когда: 29 июля c 11:00 до 20:00 ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ