Юриста можно уволить, лишь когда он сам этого захочет

Тверской области руководитель юридической службы муниципалитета, уволенный по дискредитирующим основаниям, заставил восстановить его на работе, оплатив вынужденный прогул, и лишь после этого ушел с должности по собственному желанию.

Юрист работал в должности руководителя юротдела администрации Кувшиновского района Тверской области с 2014 года. В июне 2017 года ему был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей — за то, что он не направил своего заместителя представителем от администрации в Кувшиновский районный суд. В апреле 2018 года юрист получил новый выговор — на этот раз за систематическое неисполнение своих трудовых обязанностей. В частности, его обвинили в отсутствии организации работы по рассмотрению протестов, предписаний, предостережений и требований прокурора района. 27 апреля 2018 года юрист как работник, имеющий дисциплинарные взыскания, был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.

Мужчина обратился за помощью в местную прокуратуру, которая, проведя проверку, пришла к выводу, что увольнение было незаконным. В Кувшиновский районный суд был подан иск к администрации района о признании незаконным применение дисциплинарных взысканий и увольнение с работы, о восстановлении юриста на работе, взыскании с администрации района среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Часть требований прокурора была исполнена администрацией района добровольно. На судебном заседании юрист пояснил, что 9 июня был восстановлен в должности, а 18 июня ему было выплачено работодателем 34 090,10 руб. за время вынужденного прогула. Однако, по мнению работника, эта сумма является недостаточной. При этом 19 июня юрист уволился с должности уже по собственному желанию.

Суд, рассмотрев дело, постановил, что срок оспаривания в суде первого выговора был пропущен (на это отводится три месяца). По поводу второго же выговора, как выяснилось на заседании, юрист еще в апреле письменно объяснил работодателю, что предложенный им проект ответов на протесты и представления прокурора не совпал с мнением начальника отдела администрации по работе с инвестициями и некоммерческими организациями, который забрал рабочие документы, чтобы самостоятельно подготовить ответы. Как отметил суд, каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что работодателем были учтены эти объяснения истца при наложении дисциплинарного взыскания, а также доказательств, опровергающих доводы истца о причинах неподготовки документов, в деле не имеется. Факты же несвоевременного рассмотрения представления и протестов прокурора сами по себе не могут являться бесспорным доказательством ненадлежащего выполнения истцом должностных обязанностей.

В результате суд решил, что администрацией района не представлено достаточных доказательств того, что со стороны истца имел место дисциплинарный проступок, то есть виновное, противоправное систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, который мог послужить основанием для объявления выговора. Объявление апрельского выговора истцу было признано незаконным. Кроме того, суд взыскал с администрации района 1000 руб. в счет компенсации юристу причиненного морального вреда. Сумма выплаченного ему среднего заработка за время вынужденного прогула была, по мнению суда, рассчитана правильно.