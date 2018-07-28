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На северо-западе России прошли митинги против повышения пенсионного возраста
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На северо-западе России прошли митинги против повышения пенсионного возраста 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Акции против повышения пенсионного возраста прошли в субботу в Псковской области, Калининграде, Великом Новгороде и Петрозаводске.
Как передал корреспондент «Интерфакса», новгородские областные отделения КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и их сторонники провели митинг у памятника Петру I на набережной реки Гзень в историческом центре Великого Новгорода.
Митинг с заявленной численностью до 600 человек был санкционирован городскими властями. По оценкам правоохранительных органов, акция собрала около 300 участников. Ход мероприятия контролировали наряды полиции. Происшествий и задержаний не было.
В Псковской области в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 13 муниципалитетах. Их основным организатором стало региональное отделение КПРФ.
Митинг КПРФ прошел и в Петрозаводске. Он собрал, по официальным данным МВД Карелии, 350 человек.
Митинг петрозаводская мэрия согласовала не в центре города, в так называемом гайд-парке в пойме реки Лососинка. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.
Спокойно мероприятие прошло и в Калининграде. Митинг в Южном парке был согласованным, в нем приняли участие представители областной федерации профсоюзов, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Патриотов России».
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