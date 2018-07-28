На северо-западе России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

«Справедливой России», Как передал корреспондент «Интерфакса», новгородские областные отделения КПРФ «Яблока» и их сторонники провели митинг у памятника Петру I на набережной реки Гзень в историческом центре Великого Новгорода.

Митинг с заявленной численностью до 600 человек был санкционирован городскими властями. По оценкам правоохранительных органов , акция собрала около 300 участников. Ход мероприятия контролировали наряды полиции. Происшествий и задержаний не было.

В Псковской области в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 13 муниципалитетах. Их основным организатором стало региональное отделение КПРФ.

Митинг КПРФ прошел и в Петрозаводске. Он собрал, по официальным данным МВД Карелии , 350 человек.

Митинг петрозаводская мэрия согласовала не в центре города, в так называемом гайд-парке в пойме реки Лососинка. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.