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Авианаводчики российской военной базы в Армении на учении в горной местности обеспечили поражение авиацией объектов условного противника
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Авианаводчики российской военной базы в Армении на учении в горной местности обеспечили поражение авиацией объектов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В комплексных учебных мероприятиях, которые проводятся на полигонах Камхуд и Алагяз, задействовано более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники.
Авиационные наводчики российской военной базы в Армении в рамках проведения тактического учения с подразделениями соединения помогли авиации решить поставленные задачи по нанесению огневых ударов по объектам условного противника.
В преддверии учения летчики в течение месяца совершенствовали навыки применения вооружения истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТШ и Ми-24П в условиях экстремально жаркого климата и высокогорья.
В ходе выполнения учебно-боевых задач авианаводчики обеспечивают наведение атаки авиации на объекты условного противника.
В тактическом учении российской военной базы в Закавказье, которое проводится на полигонах Камхуд и Алагяз, задействовано более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники, в том числе и армейская авиация.
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