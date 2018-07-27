Авианаводчики российской военной базы в Армении на учении в горной местности обеспечили поражение авиацией объектов условного противника

В комплексных учебных мероприятиях, которые проводятся на полигонах Камхуд и Алагяз, задействовано более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники.

Авиационные наводчики российской военной базы в Армении в рамках проведения тактического учения с подразделениями соединения помогли авиации решить поставленные задачи по нанесению огневых ударов по объектам условного противника.

В преддверии учения летчики в течение месяца совершенствовали навыки применения вооружения истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТШ и Ми-24П в условиях экстремально жаркого климата и высокогорья.

В ходе выполнения учебно-боевых задач авианаводчики обеспечивают наведение атаки авиации на объекты условного противника.

В тактическом учении российской военной базы в Закавказье, которое проводится на полигонах Камхуд и Алагяз, задействовано более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники, в том числе и армейская авиация.