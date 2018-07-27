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Руководство телеканала ТНТ прокомментировало слухи о закрытии «Дома-2»
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Руководство телеканала ТНТ прокомментировало слухи о закрытии «Дома-2» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях стало известно, что проекту «Дом-2» грозит закрытие. Шоу уже несколько лет снимают в Подмосковье, но скоро там должны начать строить автомобильную магистраль. Такое решение приняла Мэрия Москвы еще, когда на том месте не было никаких сооружений и «лобного места». Многие зрители были очень рады, когда до них дошли слухи о закрытии телепроекта, а некоторые уже бывшие участники телестройки наоборот — очень огорчены известием о его возможном закрытии.
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В честь дня рождения «Дом-2» обновилсяСегодня в эфире «Дома-2» на ТНТ участники отмечают 14-летие проекта! Продюсеры сделали поистине роскошный подарок «домочадцам»: ремонт в основном доме. Теперь участники телепроекта будут строить любовь в условиях абсолютной экологии.Руководство телеканала ТНТ сегодня прокомментировало сложившуюся ситуацию. Они надеются, что владелец земельного участка, на котором размещена съемочная площадка реалити-шоу, будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта, сообщила пресс-служба канала. Также известно, что собственника земельного участка, где проходят съемки «Дома-2» известили о его изъятии. По некоторым данным, собственник земли в течении двух месяцев должен получить новый участок взамен изымаемого, передают РИА-Новости.
Напомним, что «Дом-2» выходит в эфир уже 14 лет и не перестает быть популярным. Многие парни и девушки не только встретили там свою любовь, но создали семью. Одна из участниц телестройки Ольга Бузова стала его ведущей, а теперь строит карьеру певицы.
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