На трассе М-11 до конца года откроют первые АЗС

«Уже до конца 2018 года на обеих сторонах трассы в Новгородской области появятся две автозаправочные станции «Лукойл». Они станут частью новых многофункциональных зон (МФЗ), в которых помимо АЗС, будут обустроены стоянки для автотранспорта, зоны отдыха для водителей и пассажиров, торговый центр, рестораны быстрого питания, станция технического обслуживания, отель, а также спортивные зоны с тренажерами и детская площадка. Всего к 2020 году на трассе М-11«Москва — Санкт-Петербург» госкомпания «Автодор» планирует построить 21 МФЗ», — говорится в сообщении.

АЗС компании «Лукойл» в Новгородской области станут первыми стационарными АЗС на трассе М-11. В настоящее время на ряде участка трассы открыто восемь контейнерных мини АЗС «Лукойла», уточнил RNS официальный представитель «Автодора» Екатерина Варенова

Новая скоростная платная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до КАД вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

Строительство трассы началось в 2010 году и должно было завершиться к началу чемпионата мира по футболу. Трасса будет полностью открыта до конца 2018 года. При этом, на обходе Твери трасса будет проходит по части автомагистрали М-10. Стоимость проекта — 152,8 млрд руб.

Ранее RNS сообщало, что стоимость проезда по платным участкам на скоростной автомобильной трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург составит около 2 тыс. руб. для легковых автомобилей, а среднее время в пути с учетом остановок составит около 6 часов.

Новая дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург в основном проходит параллельно автодороге М-10 «Россия». Расчетная скорость движения составит 150 км в час, а количество полос — от 4 до 10 на разных участках.