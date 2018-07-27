Более 20 многофункциональных зон могут построить на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург» к 2020 г. 

Более 20 многофункциональных зон (МФЗ) планирует построить Государственная компания «Автодор» на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург» к 2020 г., сообщили в пресс-службе компании.
«Всего к 2020 г. государственная компания планирует построить на дороге М11 «Москва-Санкт-Петербург» 21 МФЗ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодня, 27 июля, группа компаний «Автодор» и группа компаний «Лукойл» подписали соглашение о реализации совместного инвестиционного проекта строительства объектов дорожного сервиса на 423 км новой высокоскоростной федеральной автомагистрали М11 «Москва-Санкт-Петербург». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров и генеральный директор Управляющей компании «Автодор» Наталья Ермилова.
«В соответствии с соглашением уже до конца 2018 г. на обеих сторонах трассы в Новгородской области появятся две современные автозаправочные станции «Лукойл». Они станут частью новых многофункциональных зон, в которых помимо АЗС будут обустроены стоянки для автотранспорта, зона отдыха для водителей и пассажиров, торговый центр, ресторан быстрого питания, станция технического обслуживания, отель, а также спортивная зона с тренажерами и детская площадка», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах и вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Максим Дондэ также в ходе встречи обсудили возможности развития других совместных проектов по строительству придорожной инфраструктуры и созданию придорожных зон сервиса.