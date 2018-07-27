Прописку жильцов в дачных домиках упростят

За последние 25 лет многие садовые товарищества превратились в коттеджные поселки, в которых люди живут круглый год. Однако действующее законодательство напрямую запрещает регистрацию в таких домах по постоянному или временному месту жительства. Сейчас получить такую прописку можно только через суд.

Согласно подготовленному Минстроем проекту постановления правительства, органы местного самоуправления смогут признавать садовый дом жилым и, наоборот, жилой — садовым по упрощенной схеме на основании заключения по обследованию технического состояния объекта. Если предложение Минстроя будет принято, граждане смогут на законных основаниях жить в дачных домах круглый год, «что приведет к популяризации ведения садоводства и огородничества», добавляется в документе.

Чтобы перевести садовый дом в жилой и прописаться в нем (отпадет необходимость обращаться в суд) достаточно будет подать перечень документов через МФЦ. Это ускорит процедуру регистрации. Орган местного самоуправления должен принять решение за 45 суток, зафиксировано в проекте постановления.

С 1 сентября 2006 года в России действует «дачная амнистия». Это упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и хозпостройки. А порядок, который предлагается проектом постановления, дает возможность уже оформленные садовые дома признать жилыми, если они таковыми являются. Документ уже прошел процедуру публичного обсуждения, вскоре его направят в правительство РФ

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Все в сад: регистрацию в домах на садовых участках намерены упростить».