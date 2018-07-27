Ещё
Прописку жильцов в дачных домиках упростят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прописку жильцов в дачных домиках упростят 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
За последние 25 лет многие садовые товарищества превратились в коттеджные поселки, в которых люди живут круглый год. Однако действующее законодательство напрямую запрещает регистрацию в таких домах по постоянному или временному месту жительства. Сейчас получить такую прописку можно только через суд.
Согласно подготовленному Минстроем проекту постановления правительства, органы местного самоуправления смогут признавать садовый дом жилым и, наоборот, жилой — садовым по упрощенной схеме на основании заключения по обследованию технического состояния объекта. Если предложение Минстроя будет принято, граждане смогут на законных основаниях жить в дачных домах круглый год, «что приведет к популяризации ведения садоводства и огородничества», добавляется в документе.
Чтобы перевести садовый дом в жилой и прописаться в нем (отпадет необходимость обращаться в суд) достаточно будет подать перечень документов через МФЦ. Это ускорит процедуру регистрации. Орган местного самоуправления должен принять решение за 45 суток, зафиксировано в проекте постановления.
С 1 сентября 2006 года в России действует «дачная амнистия». Это упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и хозпостройки. А порядок, который предлагается проектом постановления, дает возможность уже оформленные садовые дома признать жилыми, если они таковыми являются. Документ уже прошел процедуру публичного обсуждения, вскоре его направят в правительство РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Все в сад: регистрацию в домах на садовых участках намерены упростить».
Новосибирцы нередко сталкиваются с проблемами при посещении МФЦ. К 9 утра талоны электронной очереди на самые востребованные услуги — Росреестра — уже заканчиваются. Очереди усугубляет проблема торговли талонами. Секреты и доступные способы, как обойти очереди в Новосибирске — в лайфхаке отVN.ru.
Все новости Новосибирской области: последние новости
День работника торговли – какого числа в 2018 году «Дом-2» идет под снос: социальные сети ликуют Представительство Фонда президентских грантов появится в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен91
Тысячи крымчан подозревают в измене родине85
ЦБ принял решение по ключевой ставке16
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»112
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение