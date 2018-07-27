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Строительство четырех новых пешеходных переходов через МЦК началось в столице
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Строительство четырех новых пешеходных переходов через МЦК началось в столице 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва центр
Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, началось строительство четырех внеуличных пешеходных переходов через МЦК», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что на надземном пешеходном переходе, соединяющем ул. Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе САО и СЗАО, в районе д. 10 по ул. Панфилова ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций. В Северном округе началось строительство надземного пешеходного перехода, который соединит ул. Михалковскую и проезд Черепановых: в настоящее время ведется устройство свайных фундаментов под опоры мостового перехода. В СВАО на надземном пешеходном переходе через проспект Мира, в районе д. 220А, стр. 4 завершается устройство опор мостового перехода. В Восточном административном началось возведение опор пролетного строения для надземного пешеходного перехода на ул. Пермская, вл. 11А, стр. 3.
«Кроме этого, ведется проектирование еще трех переходов, строительство которых начнется в ближайшее время», — добавил А. Бочкарев.
Как пояснили в столичном департаменте, в центре столицы будет построено три пешеходных перехода. Планируется реконструировать и продлить переход в районе д. 10 по ул. Тестовская, будут построены переходы в районе д. 12, стр. 6 на 3-м Красногвардейском проезде, в районе д. 19Б в Шелепихинском тупике.
Отмечается, что строительство новых пешеходных переходов планируется завершить в конце 2018-начале 2019 гг.
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