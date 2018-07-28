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Россия и Нигерия смогут обмениваться заключёнными для отбывания наказания
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Россия и Нигерия смогут обмениваться заключёнными для отбывания наказания 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российская Федерация и Республика Нигерия будут передавать друг другу преступников, осуждённых к лишению свободы на территории одной из сторон для отбывания наказания в той стране, где они являются гражданами.
Соответствующий Договор 28 июля ратифицировал Совет Федерации.
Представляя документ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков сообщил, что он был подписан 24 июня 2009 года в столице Нигерии Абудже и носит типовой характер.
Сказано, что передача преступников не производится, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности или другим существенным интересам запрашиваемой страны или же противоречит её законодательству. Кроме того, осуждённый, переданный в государство исполнения приговора, не может быть там вновь привлечён к уголовной ответственности за то же действие в другой стране.
«Расходы, связанные с передачей, в том числе с перевозкой, осужденного, несёт государство исполнения приговора, которое не вправе требовать компенсации расходов, связанных с передачей осужденного или продолжением исполнения приговора на его территории», — сказано в Договоре.
Там же отмечено, что он применяется в отношении лиц, осуждённых как до, так и после его вступления в силу.
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