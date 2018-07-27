Россия и Нигерия будут обмениваться заключёнными

Документ был подписан в Абудже 24 июня 2009 года в целях регламентации российско-нигерийских отношений по вопросам передачи лиц, приговорённых к лишению свободы.

В соответствии с ним осуждённое на территории одной из сторон лицо может быть передано для отбывания наказания во вторую страну, гражданином которой оно является.