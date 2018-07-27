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Россия и Нигерия будут обмениваться заключёнными
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Россия и Нигерия будут обмениваться заключёнными 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия и Нигерия начнут передавать друг другу для отбывания наказания граждан, приговорённых к лишению свободы в другом государстве. Соответствующую ратификацию Договора о взаимной выдаче осуждённых поддержали на заседании Комитета Совфеда по международным делам.
Документ был подписан в Абудже 24 июня 2009 года в целях регламентации российско-нигерийских отношений по вопросам передачи лиц, приговорённых к лишению свободы.
В соответствии с ним осуждённое на территории одной из сторон лицо может быть передано для отбывания наказания во вторую страну, гражданином которой оно является.
Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осуждённым в соответствии со своим законодательством. «Договором определяются условия передачи осуждённых, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов», — сказал на заседании комитета заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. По слова чиновника, документ будет способствовать защите прав и законных интересов российских и нигерийских граждан.
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