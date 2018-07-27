Ещё
Ведущий Первого канала взбесил вопросами Боярскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий Первого канала взбесил «глупым» вопросом Боярскому 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Программа "Доброе утро" от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером Михаилом Боярским, вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаев задал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.
Беседа с артистом прошла в его родном городе Санкт-Петербурге. Темой диалога стали "Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского".
Бабаев попросил знаменитость рассказать, что, на его взгляд, в городе достойно внимания. При этом он перечислил легендарные достопримечательности города на Неве, назвав их банальными.
"Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке", — интеллигентно ответил на вопрос телеведущего Михаил Боярский.
Зрителей высказывание Сергея Бабаева взбесило.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). "На Первом канале ведущий Утра спрашивает у Боярского: — Скажите Михал Сергеич, а что посмотреть в Питере? Ну, не такое заезженное и банальное, как Исакий и Ростральные колонны? Ну, не д****** (нецензурное выражение, означающее тоже, что и глупый — прим. ред.)? (((((", — написал на своей странице в Facebook продюсер Евгений Фридлянд.
Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию и поделились своим мнением. "Мне кажется, сейчас ведущие вообще не понимают смысла слов, которые употребляют", "Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху, диву даешься. Откуда вы? Как попали на телевидение?", "Исакий банальное?", — возмутились фолловеры.
Дни.ру: последние новости
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей" Молодой учительнице грозит 25 лет тюрьмы за порно с учеником "Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен127
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»116
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение