Ведущий Первого канала взбесил вопросами Боярскому

Ведущий Первого канала взбесил «глупым» вопросом Боярскому

Программа "Доброе утро" от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером Михаилом Боярским , вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаев задал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.

Беседа с артистом прошла в его родном городе Санкт-Петербурге . Темой диалога стали "Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского".

Бабаев попросил знаменитость рассказать, что, на его взгляд, в городе достойно внимания. При этом он перечислил легендарные достопримечательности города на Неве, назвав их банальными.

"Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке", — интеллигентно ответил на вопрос телеведущего Михаил Боярский.

Зрителей высказывание Сергея Бабаева взбесило.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). "На Первом канале ведущий Утра спрашивает у Боярского: — Скажите Михал Сергеич, а что посмотреть в Питере? Ну, не такое заезженное и банальное, как Исакий и Ростральные колонны? Ну, не д****** (нецензурное выражение, означающее тоже, что и глупый — прим. ред.)? (((((", — написал на своей странице в Facebook продюсер Евгений Фридлянд

Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию и поделились своим мнением. "Мне кажется, сейчас ведущие вообще не понимают смысла слов, которые употребляют", "Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху, диву даешься. Откуда вы? Как попали на телевидение?", "Исакий банальное?", — возмутились фолловеры.