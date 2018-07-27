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Жители Заводского района пожаловались на разрушенную лестницу в районе «Радуги»
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Жители Заводского района пожаловались на разрушенную лестницу в районе «Радуги» 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Жители Заводского района Саратова пожаловались на заброшенные ремонтные работы ступеней к тротуару рядом с микрорайоном «Радуга». Фотографию полуразрушенного покрытия сегодня, 27 июля, опубликовала пользователь соцсети «ВКонтакте» Ольга Липилина в группе «Саратов онлайн».
Как следует из указанной на фотографии геолокации, проблемные ступени находятся на Крымском проезде. Саратовцы вынуждены шагать через обломки бетонных плит, которые лежат здесь же.
«Вот такое безобразие! Заводской район, «Радуга». Уже несколько месяцев и чинить никто не собирается», — подписала публикацию автор.
В комментариях пользователь Валерий Гудым уточнил, что на обратной стороне тротуара, через дорогу, находится огромная яма в асфальте.
«Чиновники в упор не видят, хотя ей лет 10, если не больше», — прокомментировал пост житель города.
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