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Самые дорогие выборы в США обойдутся в 1 млрд долларов
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Самые дорогие выборы в США обойдутся в 1 млрд долларов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Промежуточные выборы в США рискуют стать самыми дорогими в истории государства.
Как передает издание The Hill, за сто дней до начала избирательного процесса на рекламную кампанию кандидатов направлено порядка 1 миллиарда долларов. Деньги пошли на уже выпущенную рекламу, а также на бронирование эфирного времени для будущих выступлений и промо-роликов.
Всего на открытие штабов, персонал, опросы и некоторые другие нужды кандидаты от Республиканской и Демократической партий потратили около 1,6 миллиарда долларов.
При этом республиканцы вложили в гонку за парламентские места 146 миллионов долларов, когда их оппоненты израсходовали немного меньше — 135 миллионов долларов.
Промежуточные выборы в США проводятся в середине президентского срока. На них полностью переизбирается нижняя палата американского конгресса, а также 35 из 100 сенаторов.
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