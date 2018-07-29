Самые дорогие выборы в США обойдутся в 1 млрд долларов

Промежуточные выборы в США рискуют стать самыми дорогими в истории государства.

Как передает издание The Hill, за сто дней до начала избирательного процесса на рекламную кампанию кандидатов направлено порядка 1 миллиарда долларов. Деньги пошли на уже выпущенную рекламу, а также на бронирование эфирного времени для будущих выступлений и промо-роликов.

Всего на открытие штабов, персонал, опросы и некоторые другие нужды кандидаты от Республиканской и Демократической партий потратили около 1,6 миллиарда долларов.

При этом республиканцы вложили в гонку за парламентские места 146 миллионов долларов, когда их оппоненты израсходовали немного меньше — 135 миллионов долларов.

Промежуточные выборы в США проводятся в середине президентского срока. На них полностью переизбирается нижняя палата американского конгресса, а также 35 из 100 сенаторов.