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Предстоящие выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США
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Предстоящие выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории США 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Демократы и республиканцы уже потратили на телевизионную рекламу своих кандидатов в Сенат 170 миллионов долларов. Это касается тех штатов, где борьба обещает быть особенно острой, пишет ТАСС.
Не стоит забывать о других видах рекламы, а также выплатах сотрудникам избирательных штабов. Деньги понадобятся и на проведение опросов общественного мнения. Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 6 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.
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