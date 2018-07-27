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Над Краснодарским краем этой ночью зависнет «Кровавая луна»
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Над Краснодарским краем этой ночью зависнет «Кровавая луна» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июля — Нова Кубань. Это будет первый случай центрального лунного затмения с 2011 года. Россияне смогут наблюдать за редким астрономическим явлением от начала до конца. Лучший «обзор» будет у жителей Северного Кавказа, Прикаспийской низменности и Южного Урала. Затмение продлится с 21:24 по мск до 01:20 по мск и будет самым продолжительным в XXI веке. Полная фаза составит 1 час 43 минуты (с 22:30 мск до 00:13 мск).
Кроме того, луна сегодня приобретете красноватый оттенок. Это объясняется тем, что она попадет в тень от Земли, и на его поверхность попадает только часть света. Такую луну часто называют «Кровавой».
В Гидрометцентре России рассказали, что лунное затмение никак не влияет ни на погоду, ни на самочувствие людей. Впечатлительные люди могут испытать недомогание, но это будет лишь результатом самовнушения.
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