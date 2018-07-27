«Регион подтвердил готовность решать проблемы». Что Николай Цуканов делал в Югре

Цуканов пообещал помочь нефтяникам

Следующим объектом, который посетил полпред, стало региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области , Югры и Ямала. Именно отсюда происходит управление работой 72 электростанций трех субъектов, суммарной мощностью более 17 тысяч киловатт. Как было отмечено в ходе экскурсии, в последние годы наблюдается рост энергопотребления нефтяными компаниями.

Разговор о перспективах развития топливно-энергетического комплекса региона продолжился в ходе встречи Николая Цуканова с губернатором округа Натальей Комаровой. Глава региона рассказала о проблемах нефтяников с освоением трудноизвлекаемых запасов, так называемой «баженовской свиты», для решения которых недропользователям требуется поддержка на федеральном уровне.

«Чтобы уйти от зависимости от иностранного оборудования и технологий, «Газпромнефть» разработала проект, и Минэнерго присвоил ему статус национального, который предусматривает площадку, предназначенную для того, чтобы там отрабатывать новые технологии и тестировать новое оборудование, необходимое для того, чтобы добыча трудноизвлекаемых запасов была рентабельна. В этой связи нужны изменения в законодательстве РФ в Закон о недрах и специальная программа государственного сопровождения такого рода проектов», — проинформировала полпреда губернатор.

Николай Цуканов выразил готовность помочь региональным властям в решении этого вопроса.

«Сделаем обращение на президента, получим его поручение для федеральных органов власти. Подготовьте это письмо, в ближайшее время я готов буду это сделать», — пообещал полпред.

«Это самый богатый нефтедобывающий регион страны»

На прошедшем затем официальном совещании, посвященном социально-экономическому развитию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, полномочный представитель президента отметил высокие результаты региона и лидирующее округа положение по целому ряду показателей.

«Это самый богатый нефтедобывающий регион страны. Югра занимает первое место по объему добываемой нефти: в первом полугодии здесь было добыто 45% всей российской нефти. По объему валового продукта регион занимает 4-е место среди субъектов РФ и первое в УрФО, по показателю валового регионального продукта на душу населения — 3-е место в России. За пять месяцев этого года объем отгруженной продукции вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат достаточно серьезный», — подчеркнул Николай Цуканов.

Также полпред упомянул лидерство Югры в УрФО по объему инвестиций и высокий уровень доходов населения.

«Поручение президента выполняется»

Также Николай Цуканов уделил внимание проблеме ликвидации балочного жилого фонда. На сегодняшний день в приспособленных помещениях на территории округа проживают 4 600 семей. За прошедшие годы региону удалось избавиться от 63% приспособленных строений, полностью ликвидированы балочные массивы в Нижневартовском, Октябрьском районах, городах Радужном, Покачи и в Югорске

«Самое главное, что есть программа региона, поручение президента выполняется. Есть понимание, когда в какие сроки в каком районе будет переселение жителей, которые ждут этого с нетерпением. Проблема непростая и дорогостоящая для регионального бюджета, но регион сегодня подтвердил готовность решать ее последовательно с конкретными сроками. Этот вопрос будет на контроле полпредства», — заверил Николай Цуканов.

Кроме того, он рекомендовал региональным и муниципальным властям при формировании очереди на переселение первыми расселять семьи с детьми и пообещал, что на ближайшей встрече с министром строительства Владимиром Якушевым поднимет вопрос о финансировании программы по ликвидации балочного фонда из федерального бюджета.

«Как бывший губернатор Тюменской области он, как никто другой, должен понимать проблемы северных регионов», — отметил Николай Цуканов.

В ходе совещания были затронуты экологические проблемы территории. Также полпред совместно с членами правительства Югры обсудил состояние коммунальной инфраструктуры и проблему обеспечения жителей округа чистой питьевой водой. По словам полпреда, по этим проблемам у региональных властей также есть понимание, разработаны программы и дорожные карты с путями решения.

Фото: Людмила Осьминкина