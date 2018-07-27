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В Оренбурге в День Военно-Морского Флота пройдет праздничный митинг
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В Оренбурге в День Военно-Морского Флота пройдет праздничный митинг 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
29 июля в Оренбурге пройдет праздничное шествие в честь Дня Военно-Морского Флота.
Построение ВМФ начнется в 10.45 у памятника В. П. Чкалову. Колонна митингующих пройдет по ул. Советской — ул. Кирова до парка «Салют, Победа!». В этот день оренбуржцы возложат цветы к мемориальной доске контр-адмиралу А. И. Бергу и к памятнику Оренбургскому губернатору, адмиралу, И. И. Неплюеву.
С 10.45 до 11.30 перекроют автомобильное движение от памятника В. П. Чкалову по ул. Советской до ул. Кирова, по ул. Кирова на участке дороги от ул. Советской до ул. Чичерина до выставочного комплекса «Салют, Победа!», сообщает пресс-служба городской администрации.
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