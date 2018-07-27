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В Рязани приступили к строительству нового здания областного суда
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В Рязани приступили к строительству нового здания областного суда 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
После совершения чина благословения строительства, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк, торжественно дали старт началу работ.
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