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В Рязани приступили к строительству нового здания областного суда
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В Рязани приступили к строительству нового здания областного суда
АиФ Рязань
2 часа назад
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АиФ Рязань
После совершения чина благословения строительства, которое провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк, торжественно дали старт началу работ.
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