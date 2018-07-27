Парк «Угра» инвентаризировал ямы 

Национальный парк «Угра» начал инвентаризацию зимовальных ям, мест зимовок рыбы. Фото нацпарка «Угра» На первом этапе была обследована Угра на отрезке от границы со Смоленской областью до реки Ремежь. Используя эхолот, сотрудники национального парка картировали участки с глубиной дна более 1,8 метра, отмечая места скопления рыбы. Всего было пройдено 40 километров, максимальная отмеченная глубина составила 3,5 метра, сообщили в пресс-службе парка. Необходимость в проведении инвентаризации зимовальных ям возникла в связи с тем, что рельеф дна рек на территории парка за последние годы изменился. Изменилось, соответственно, и расположение мест рыбьих зимовок. В нацпарке напомнили, что добыча водных биологических ресурсов на зимовальных ямах запрещена с 1 октября до 30 апреля, а подводная охота — в течение всего года.