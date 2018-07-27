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Мария Захарова потрясла гостей и участников фестиваля «Жара» своей элегантностью
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Мария Захарова потрясла гостей и участников фестиваля «Жара» своей элегантностью 

360tv.ru 2 часа назад
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивила участников и гостей международного музыкального фестиваля «Жара», который проходит в Баку (Азербайджан) с 26 по 29 июля, элегантным и в то же время простым нарядом.
На красной ковровой дорожке Мария Захарова появилась в коротком белом платье с воротником-стойкой и без рукавов, сообщил сайт «Дни.ру». Из-за повышенного внимания ее улыбка выдавала легкое смущение, несмотря на вип-статус.
«Макияж и прическу сделали азербайджанские друзья, за что я им безмерно благодарна. Что касается платья… Мне стыдно про это говорить, но оно сшито в России и куплено в Москве за три тысячи (рублей)», — не стала скрывать Мария Захарова.
Она рассказала, что приехала в Баку по служебным делам. Когда организаторы «Жары» узнали, что представитель МИД РФ в столице Азербайджана, пригласили ее на музыкальный фестиваль.
«Жизнь многообразна. Самое большое удовольствие — жить на полную катушку и использовать все возможности, которые даются!» — добавила Мария Захарова.
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