Мария Захарова потрясла гостей и участников фестиваля «Жара» своей элегантностью

На красной ковровой дорожке Мария Захарова появилась в коротком белом платье с воротником-стойкой и без рукавов, сообщил сайт «Дни.ру». Из-за повышенного внимания ее улыбка выдавала легкое смущение, несмотря на вип-статус.

«Макияж и прическу сделали азербайджанские друзья, за что я им безмерно благодарна. Что касается платья… Мне стыдно про это говорить, но оно сшито в России и куплено в Москве за три тысячи (рублей)», — не стала скрывать Мария Захарова.

Она рассказала, что приехала в Баку по служебным делам. Когда организаторы «Жары» узнали, что представитель МИД РФ в столице Азербайджана, пригласили ее на музыкальный фестиваль.

«Жизнь многообразна. Самое большое удовольствие — жить на полную катушку и использовать все возможности, которые даются!» — добавила Мария Захарова.