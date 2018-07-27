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Семь помещений в технопарке «Технополис Москва» выставили на торги
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Семь помещений в технопарке «Технополис Москва» выставили на торги 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Площадь лотов — от 1,5 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.
«Организатором торгов выступает АО «Технополис „Москва“. На торги выставлены семь лотов, расположенные вблизи метро „Текстильщики“ по адресу: Волгоградский проспект, д. 42 корп. 24 и корп. 5. Площадь лотов от 1,5 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. Высотка потолков от 3 м до 7,5 м. Подведены все инженерные сети», — говорится в сообщении.
Заявки для участия в аукционах принимаются до 16 августа 2018 г.
В ведомстве пояснили, что принять участие в торгах может только резидент особой экономической зоны. «Предприниматель должен подать заявку на присвоение статуса резидента особой экономической зоны в департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города. Заявка должна содержать информацию о предполагаемой деятельности, объеме инвестиций в развитие проекта, требуемой площади, необходимых инженерных мощностей, а также бизнес-план. Параллельно этому предприниматель подает заявку на участие в аукционе за право аренды конкретного объекта в департамент по конкурентной политике. После внесения заявителя в реестр резидентов, он сможет принять участие в городском аукционе», — приводятся слова главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.
По его словам, стартовая стоимость годовой аренды каждого лота будет установлена на основании отчета об оценке.
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