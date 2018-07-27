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Теплоэнергетики перенесли сроки возобновления подачи горячей воды в центре Курска
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Теплоэнергетики перенесли сроки возобновления подачи горячей воды в центре Курска 

Курские известия 2 часа назад
Причина — устранение повреждений, которые были выявлены на ветхих участках тепловых сетей при подключении исторического центра города к системе горячего водоснабжения
— Мы приносим извинения за доставленные неудобства. В ближайшие дни наши специалисты заменят повреждённые участки теплосетей и подадут горячую воду потребителям, — пояснил главный инженер Курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.
График подключения к системе горячего водоснабжения потребителей Курской ТЭЦ-4  27 июля
ул. Бебеля, 5;
ул. М. Горького, 18, 20;
ул. Уфимцева, 5;
ул. Ленина, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 15;
ул. Почтовая, 2, 3, 4, 15, 17, 17а, 18, 19, 22, 22а, 23, 26;
ул. Радищева, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6в, 7, 8, 10, 12, 13/15, 14/20, 16, 19/17, 22, 23, 25;
ул. Марата, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 25а,22,24,24а,24б, 27, 30, 39;
ул. Урицкого, 16, 18, 18а, 20, 22, 29, 29а, 31;
ул. Дзержинского, 9;
ул. Димитрова, 2/37а, 237а1, 237а2, 4, 4а, 6, 12, 12а, 12б, 14, 14а  ул. Семеновская, 3, 17, 26а, 36.
30 июля
ул. К. Маркса, 47;
ул. Никитская, 4, 4а, 4б, 6, 8, 12, 16.
ул. А. Невского 5, 7, 7а, 13в, 23;
ул. Дзержинского, 38, 42, 43, 50;
ул. Кр. Армии 2а, 8, 10, 12, 23;
ул. Добролюбова, 4, 5, 6, 9, 15, 15а, 15б, 20, 21;
ул. Гайдара, 5, 10, 26, 30;
ул. К. Либкнехта, 2, 4, 13, 18, 20, 22, 31;
ул. Советская, 3а, 15а;
ул. В. Луговая, 2;
ул. С. Перовской, 13;
ул. Пионеров, 4.
31 июля
ул. Володарского, 4/2, 6, 8а;
ул. Марата, 1, 2а, 3;
ул. Урицкого, 5.
1 августа
ул. Ленина 49, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 83, 84, 85, 86, 90, 901, 902, 95, 97;
ул. Садовая, 3, 5, 10, 12, 13;
ул. Радищева, 55, 57, 69/1, 692, 693, 694, 711, 712, 79, 79а, 83, 85, 87/7;
ул. Гоголя, 5, 10/12, 18;
ул. Челюскинцев, 2.
3 августа
ул. Кр. Армии, 29а, 59;
ул. Чумаковская, 1, 3, 4, 9, 10, 30;
ул. Дружининская 3, 7а, 24, 33а, 37;
ул. Белинского, 1а, 3, 4;
ул. Дзержинского, 4, 47, 68;
ул. Щепкина, 3, 7, 9, 11, 20;
ул. Советская, 14, 26а, 32, 40а;
ул. С. Перовской, 24.
ул. Гоголя, 25,29а, 31, 36, 46, 47, 49/51, 53, 55, 65;
ул. Димитрова, 68а, 70, 74, 76, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 101;
ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 103,105;
ул. Сторожевая, 16/4;
ул. С. Разина, 4, 7а, 8, 20, 24;
ул. Халтурина, 19, 22;
ул. Семеновская, 75, 75а, 77, 79, 98.
8 августа
ул. Володарского, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а 45а, 47, 51, 55, 55а, 56, 57, 59, 62, 63а, 65, 67 — 69, 75, 77, 81, 81а;
ул. Уфимцева, 17;
ул. Можаевская, 12, 13/а1-13/а2, 15, 16, 16а, 17, 20;
ул. М. Горького, 27, 31/8, 35, 37, 37а, 40, 47, 50, 51, 55, 63, 63а, 64а, 65, 67, 70;
ул. К. Зеленко, 1, 3, 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 7а, 9;
ул. Ленина, 37, 51, 53, 55, 55а, 57, 61/2, 63, 65, 67а, 69 71, 75, 77, 77а, 77б;
ул. Мирная, 4, 5, 10а, 11, 17/69, 19а, 19б, 20, 40;
п-д. Мирный, 3, 5, 7, 9, 11;
п-д. Московский, 4, 5а, 5б;
ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 19, 23, 25, 28;
ул. Лысая гора, 1, 2;
ул. Блинова, 2/1, 2/2, 5, 23, 27, 27а;
ул. Л. Толстого, 1, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 13а.
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