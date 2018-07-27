VIP-гости Дня города обойдутся Екатеринбургу в 600 тысяч рублей 

Администрация Екатеринбурга решила потрать около 600 тысяч рублей на встречу официальных делегаций из Чехии и Беларуси в День города. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок, сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал».
В столице Урала ждут приезда делегаций из чешского города Пльзень, а также из Минска и Могилева. На официальном сайте государственных закупок по этому поводу мэрия разместила два лота на общую сумму около 600 тысяч рублей. При этом приезд чешской делегации обойдется чуть дешевле, чем коллег из Беларуси — 286 против 327 тысяч рублей. Впрочем, это объясняется, судя по всему, количеством участников делегаций.
В требованиях в организации встречи отмечается, что делегатов нужно будет встретить в VIP-терминале аэропорта Кольцово, организовать комфортное транспортное обслуживание с качественным микроклиматом в салоне, создать опрятный внешний вид для водителя. Для делегаций подразумевается бизнес-ланч и ужин, а также прием в администрации Екатеринбурга с чаем, слабым алкоголем и закусками.
Примечательно, и экскурсионная составляющая для делегаций. Безусловно, им покажут самые знаковые места в города. В частности, проведут экскурсию по Музею первого президента РФ в Ельцин Центра, посетят обзорную площадку на БЦ «Высоцкий», посмотрят на военную технику в Верхней Пышме, а также Свердловский областной краеведческий музей.
Прием делегаций состоится 19 августа.