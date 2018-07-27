Технический регламента о безопасности строительной продукции вынесен на обсуждение

Единый реестр застройщиков: последние новости

В Татарстане банкрот-застройщик оказался в долгу у банка-банкрота

Дольщики ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до решения их проблем

Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве