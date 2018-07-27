Технический регламента о безопасности строительной продукции вынесен на обсуждение 

Разработчики документа — Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ) при участии АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ЦНС). Фото: www.sk-ed.ru Общественное обсуждение документа проходит на площадке нормативы24.рф, о старте работы которой на днях сообщил портал ЕРЗ. Технический регламент о безопасности строительной продукции состоит из 11 разделов с двумя приложениями: перечень объектов технического регулирования и классификация строительной продукции. Документ распространяется на строительную продукцию, выпускаемую и находящуюся в обращении на российском рынке и предназначенную для использования при возведении, реконструкции, реставрации, эксплуатации и капитальном ремонте зданий и сооружений различного назначения. Фото: www.build-chemi.ru По словам руководителя рабочей группы Ассоциации НОПСМ, заместителя председателя ТК 144 Константина Жиляева (на фото), при разработке технического регламента эксперты применили три основных принципа: соответствие документа действующему законодательству РФ, его взаимосвязь с существующим техрегламентом „О безопасности зданий и сооружений“, а также интеграция передовых европейских практик. „При этом основой концептуального подхода стало то, что строительная продукция сама по себе не является конечной. Свои формы и свойства она приобретает только будучи встроенной в здания, — пояснил руководитель группы разработчиков. — И, в зависимости от целей применения того или иного материала, важно учитывать его характеристики — определенный набор показателей, который каждый производитель должен будет декларировать и в дальнейшем нести ответственность за их достоверность“. Константин Жиляев убежден, что такой подход позволит преодолеть те недостатки системы подтверждения соответствия, которая действует на сегодняшний день. „Сейчас при выдаче сертификата или декларировании заявляется лишь соответствие или несоответствие продукции определенным стандартам, — напомнил специалист. — При этом реальные показатели тех или иных стройматериалов зачастую не указываются вовсе, и найти их простому потребителю весьма затруднительно. Мы же предлагаем создать максимально прозрачную систему подтверждения соответствия, которая будет понятна для всех участников рынка“, — подчеркнул он. Кроме того, такой подход, по мысли разработчиков, позволит сформировать благоприятные условия для добросовестной конкуренции. В настоящее время в противовес честным организациям, которые помимо добровольного подтверждения соответствия вкладываются в научные исследования и внедрение инноваций, выступают те, кто производит некачественную и фальсифицированную продукцию по низкой себестоимости. „Здесь просто необходима четкая система требований и государственного контроля, которая могла бы защитить инвестиции добропорядочных производителей и обезопасить потребителей“, — резюмировал Константин Жиляев. Проект предлагаемого техрегламента и его возможные корректировки будут подробно рассмотрены на тематическом круглом столе, который состоится 7 августа в РСПП. Общественное обсуждение документа на площадке нормативы24.рф продлится до 24 августа. По его итогам будет сформирована сводка отзывов и замечаний, которую направят разработчикам техрегламента. Фото: www.oknarus.pro